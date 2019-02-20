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В Петербурге приостановили использование диаскинтеста из-за недомогания 11 детей

Специалисты выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к транспортировке и хранению имуннобиологических препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора приостановило использование диаскинтеста (кожная проба для определения туберкулеза) в Петербурге, после проведения которого 11 учеников 72-й школы почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Об этом сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора.

"Использование диаскинтеста приостановлено до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, управление провело санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к транспортировке и хранению имуннобиологических препаратов. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Ранее ТАСС сообщал, что 11 учеников школы № 72 Калининского района Санкт-Петербурга почувствовали себя плохо в ходе проведения диаскинтеста и были доставлены в ДГБ 1. После осмотра четыре ребенка остались в медучреждении под наблюдением врачей.

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