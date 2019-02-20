СК предъявил обвинение в мошенничестве фигурантам дела Baring Vostok

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере директору по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Ивану Зюзину и партнеру компании Вагану Абгаряну - фигурантам уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в среду их адвокаты.

Обвинение основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить в четверг.

"Сегодня следствие предъявило моему подзащитному обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мы не согласны ни с квалификацией, ни с предъявленным обвинением", - сказал адвокат Зюзина Алексей Лежников. По его словам, следствие неверно интерпретирует те действия, которые вменяют Зюзину по событиям 2017 года. "События и роли, инкриминируемые всем фигурантам, совпадают с постановлением о возбуждении уголовного дела", - отметил адвокат, назвав предъявленное обвинение его подзащитному "техническим".

Адвокат Абгаряна Рустам Курмаев также сообщил ТАСС, что его подзащитному предъявлено обвинение.