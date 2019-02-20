Режиссер "Праздника" обвинил полицию в медленной реакции на срыв показа в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции почти час добирались до места показа фильма "Праздник", сорванного в среду хулиганами, и еще полчаса отказывались выводить их из зала, заявил ТАСС режиссер картины Алексей Красовский.

Ранее стало известно, что группа молодых людей сорвала показ в здании общественной организации "Международный мемориал" в Москве.

"Показ был сорван участниками движения SERB. Сорвали показ криками и агрессией, толкали женщин и провоцировали драки. Полиция ехала почти час. Потом еще полчаса отказывалась выводить этих людей из зала", - рассказал Красовский.

По его словам, мероприятие было закрытым, по предварительной регистрации.

"Две трети людей были пожилые. Полиция забрала лишь двоих участников, остальные остались. Полицейские заявили, что если у нас есть претензии, то мы сами должны ехать к ним в отдел", - добавил режиссер.

Красовский отметил, что показ так и не был возобновлен.

В пресс-службе московской полиции ТАСС сообщили, что не обладают информацией о случившемся.

Руководитель движения SERB Игорь Бекетов заявил ТАСС, что после срыва показа "Праздника" ни один из участников движения задержан не был. "Мы сорвали показ, так как он (фильм) был без прокатного удостоверения, и [сами] вызывали полицию", - сказал он.

О фильме

Действие ленты "Праздник" происходит в блокадном Ленинграде, что стало поводом для обсуждения в обществе. Картина рассказывает про семью, которая живет "на особом положении" и собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

Ранее сообщалось, что прокуратура Санкт-Петербурга запросила сценарий фильма о блокаде Ленинграда, а также видеоматериалы для проведения проверки. В прокат картина не выходила, ленту выложили на видеохостинг YouTube 3 января 2019 года. Создатели картины не обращались за прокатным удостоверением в Минкультуры, для единичных некоммерческих показов оно не требуется.