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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Адвокат Рауля Арашукова заявил, что его не допускают в СИЗО к подзащитному

Сергей Шишов отметил, что "это прямое нарушение закона"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следователь не допускает к следственным действиям и в СИЗО адвоката, представляющего интересы сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, подозреваемого в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Шишов.

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"Попытка следствия не допустить меня к участию в защите интересов Арашуковых и в следственный изолятор "Лефортово" с мотивировкой, что у моих подзащитных между собой когда-либо в дальнейшем могут возникнуть противоречия, не выдерживает никакой критики", - сказал адвокат, отметив, что такое решение следствия он немедленно будет обжаловать в судебном порядке.

"Это прямое нарушение закона, это лишение гарантированного Конституцией РФ права Арашуковых защищаться при осуществлении уголовного преследования всеми не запрещенными уголовно-процессуальным законодательством способами", - добавил Шишов.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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