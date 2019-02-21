Не менее четырех объектов "заминировано" в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва как минимум в четырех организациях в Москве, среди них торговый центр и гостиница. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По имеющейся информации, неизвестный сообщил о заложенном устройстве в ТЦ "Родной" на Нахимовском проспекте, в гостинице Palmira Business Club на Новоданиловской набережной. Всего о минировании поступило сообщений как минимум в четыре разных организации. Их проверяют экстренные службы", - сказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что в адрес администрации Министерства науки и высшего образования РФ, здание которого располагается в центре Москвы, также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. По данным пресс-службы министерства, сообщение оказалось ложным.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.