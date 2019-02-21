Из Московского международного дома музыки эвакуируют людей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Эвакуация людей происходит из здания Московского международного дома музыки в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"ММДМ сейчас эвакуируют. К зрителям в Светлановском зале вышел замгендиректора театра Виктор Епишин и попросил всех покинуть зал, одеться и выйти на улицу. По его словам, здание будут осматривать специалисты с собаками", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве были заминированы несколько объектов, в том числе торговый центр, гостиница, министерство. После проверки нигде взрывоопасных предметов обнаружено не было. В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.