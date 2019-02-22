Адвокат Бутиной рассказал об условиях содержания россиянки в тюрьме

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Гражданка России Мария Бутина теперь имеет возможность по собственному желанию покидать в течение дня свою камеру в тюрьме Александрии (штат Вирджиния) в окрестностях Вашингтона, заниматься физическими упражнениями и пару раз в неделю смотреть телевизионные передачи. Об этом сообщил в четверг в интервью корреспонденту ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Он напомнил, что власти США держали Бутину в изоляции четыре из семи с лишним месяцев, которые она находится в заключении после ареста. Из одиночного заключения ее освободили и перевели на общий режим содержания "несколько недель назад", сказал защитник.

"Ее камера открыта основную часть дня, ей выделяют определенное количество часов в неделю, когда она может заниматься физическими упражнениями - она предпочитает беговую дорожку, которая, насколько я понимаю, идет вокруг баскетбольной площадки. Не то чтобы она чрезвычайно активно общается [с другими], но [нынешние условия] просто психологически лучше, чем пребывание в запертой камере 24 часа в сутки: сама способность выходить, принимать пищу в компании <...> Женщины там [на общем режиме в тюрьме Александрии] содержатся по 15-16 человек, и ее [Бутиной] камера открыта, как и другие. Насколько я понимаю, у них есть возможность смотреть какое-то телевизионное шоу раз или два в неделю", - уточнил Дрисколл.

Кроме того, отметил он, Бутиной стало "легче посещать церковную службу, хотя, конечно, русской православной там нет". "Священник, отец Виктор, посещает ее [Бутину] приблизительно каждую вторую неделю. Она имеет возможность раз в неделю присутствовать на католической мессе, если захочет, или службе у протестантов, - в дополнение к возможности встречаться с адвокатами [и российскими дипломатами]", - добавил адвокат.

Он ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли у Бутиной жалобы на несправедливое обращение. "Как я понимаю, теперь [все] сравнительно нормально", - заявил Дрисколл. "Есть вопрос о слишком активном использовании одиночного заключения, но это больше дискуссия о практике в масштабах всех Соединенных Штатов", - добавил юрист.