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Пострадавшая от падения с крыши снега женщина находится в реанимации

Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Пострадавшая в результате падения снежной массы с крыши дома в Кирове женщина находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Ранее следствие возбудило уголовное дело по факту травмирования 60-летней женщины в результате падения снега с крыши дома в областном центре вечером 21 февраля, сообщалось о госпитализации пострадавшей.

"Пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

Ранее в администрации города сообщали, что в результате падения снега кировчанка получила открытую черепно-мозговую травму.

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