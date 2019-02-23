Пожар на складе в Петропавловске-Камчатском потушен

ТАСС, 23 февраля. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 320 кв. м.

"В Петропавловске-Камчатском огнеборцы ликвидировали пожар, который произошел в складском помещении, расположенном по улице Чубарова. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние складские помещения, расположенные в том же ангаре. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, тушение пожара осложнило практически полное отсутствие водоснабжения в районе происшествия. "На промышленной базе исправен всего лишь один пожарный гидрант, в связи с чем пришлось организовать подвоз воды", - рассказали в ведомстве.

Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора, добавили в МЧС.