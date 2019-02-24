Вернувшийся в Благовещенск из-за ухудшения здоровья пассажира самолет вылетел по маршруту

ТАСС, 24 февраля. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", который вернулся в аэропорт Благовещенска из-за ухудшения здоровья пассажира, вылетел по маршруту Екатеринбург - Москва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт спустя час после вылета. Причиной этого стало состояние здоровья пассажирки. По приземлении женщину госпитализировали.

"Самолет после дозаправки вылетел по маршруту Екатеринбург - Москва. Общая задержка с учетом возврата и обслуживания составила около четырех часов", - пояснил собеседник агентства.