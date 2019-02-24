Вылетевший в Москву самолет вернулся в Благовещенск из-за ухудшения здоровья пассажира

ТАСС, 24 февраля. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Благовещенска в Москву с пересадкой в Екатеринбурге, вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

"Экипаж самолета "Уральских авиалиний" спустя час после вылета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за состояния здоровья пассажирки", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что пассажира увезли в медучреждение на машине скорой помощи.

"Самолет прошел дозаправку и готовится к вылету. Примерно через час вылетит", - пояснил собеседник агентства.