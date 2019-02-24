Росгвардия назвала правомерным применение оружия при ликвидации преступника под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Применение оружия сотрудником Росгвардии при ликвидации вооруженного злоумышленника в селе Бахтемир Астраханской области признано правомерным, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В воскресенье неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Ответным огнем преступник был ликвидирован. В ходе задержания тяжелые ранения получил оперативный сотрудник, следственные органы возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

"Свидетелем нападения на сельской улице на полицейского стал военнослужащий Росгвардии, у которого в этот день был выходной. Услышав выстрелы, росгвардеец немедленно оказался на месте происшествия. Увидев раненного злоумышленником сотрудника полиции и осознавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан, военнослужащий применил табельное оружие полицейского и ликвидировал вооруженного злоумышленника. Применение оружия военнослужащим Росгвардии признано правомерным", - говорится в сообщении.

Военнослужащий оказал доврачебную помощь раненному правоохранителю и вызвал по мобильному телефону скорую помощь.