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Все находившиеся на борту разбившегося в Техасе Boeing 767 погибли

Самолет рухнул в воды залива Тринити-Бэй 23 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Три человека, находившиеся на борту грузового самолета Boeing 767, потерпевшего в субботу крушение близ населенного пункта Ануак (штат Техас), погибли. Об этом сообщила в воскресенье авиакомпания Atlas Air, являвшаяся оператором самолета.

"Atlas Air с глубокой печалью подтверждает, что три человека, находившиеся на борту во время выполнения рейса 3591, не выжили в аварии, произошедшей в субботу, 23 февраля, в Ануаке, штат Техас", - информировала авиакомпания в своем заявлении.

Двухмоторный Boeing 767 совершал рейс из Майами (штат Флорида) в международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон (штат Техас). Самолет, как сообщило Федеральное авиационное управление, рухнул в воды залива Тринити-Бэй.

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