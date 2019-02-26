В Москве возбудили уголовное дело после гибели человека в драке в супермаркете

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") возбуждено после гибели молодого человека от ножевых ранений, которые он получил в супермаркете на Старокачаловской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Драка произошла в супермаркете на Старокачаловской улице. В ссоре молодой человек 1993 года рождения нанес ножевые ранения своему оппоненту, от которых тот скончался. После этого правонарушитель отправился суши-бар в том же здании, где был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, но от дальнейших комментариев отказались.