Неизвестный зарезал мужчину в супермаркете на юге Москвы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Злоумышленник зарезал мужчину в супермаркете, расположенном на Старокачаловской улице на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В магазине на Старокачаловской улице произошел конфликт между 24-летним молодым человеком и неизвестным, который перерос в драку. В ходе нее злоумышленник нанес молодому человеку несколько колото-резаных ранений и скрылся. Молодой человек от полученных ранений скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам правонарушитель был задержан.

"По факту случившегося возбуждено уголовное дело", - сказал источник.