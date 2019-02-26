СК в ходе обысков по делу Арашуковых выявил незаконные врезки в трубопроводы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники СК и ФСБ провели обыски в 22 городах по делу сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, в ходе которых обнаружены незаконные врезки в трубопроводы и поставки газа в обход приборов учета. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

По ее словам, во вторник "Следственным комитетом совместно с ФСБ России и МВД России на территории 22 городов и иных населенных пунктов в трех субъектах России: Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан вновь проводятся масштабные мероприятия, в том числе свыше 70 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях - потребителях природного газа".

"С учетом ранее полученной информации о хищении участниками преступной организации природного газа, поставляемого на территорию указанных регионов, проводятся обыски и иные следственные действия в организациях - потребителях природного газа. Следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, ведется поиск и фиксация предметов и документов, свидетельствующих о незаконном потреблении природного газа, предоставленного через организации, подконтрольные Арашуковым", - сообщила Петренко, добавив, что допросы свидетелей и другие следственные действия продолжаются.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, он арестован.