Суд оставил под стражей двух обвиняемых по делу Майкла Калви

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным заключение под стражу двух фигурантов дела Майкла Калви о мошенничестве на 2,5 млрд рублей - экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, передает корреспондент ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Отклонить жалобу защиты, постановление суда первой инстанции оставить без изменения", - огласила решение судья.

Мосгорсуд в ближайшие дни рассмотрит жалобы на арест еще четверых обвиняемых.

Адвокаты просили суд заменить меру пресечения обвиняемым на домашний арест, мотивируя это тем, что вмененные им эпизоды относятся к предпринимательской деятельности.

В свою очередь представитель потерпевшего по делу, миноритарного акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова, в суде предположил, что обвиняемые в случае освобождения скроются в посольстве США или Армении. "Мы все видим, какой шум поднялся вокруг этого дела, какие у обвиняемых мощные лоббистские возможности", - сказал он.

Следователь также назвал длительное проживание Кордичева в Новой Зеландии фактором, дающим все возможности, чтобы скрыться от правосудия. "Кордичев длительное время проживал за рубежом, в Новой Зеландии, плюс к этому у него есть финансовые и административные возможности, чтобы скрыться", - рассказал следователь.

Ранее адвокат Кордичева сообщил ТАСС, что его подзащитный сотрудничает со следствием, давая показания на других фигурантов дела.