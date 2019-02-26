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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Титов считает, что основатель фонда Baring Vostok должен быть отпущен под залог

Бизнес-омбудсмен назвал решение суда об аресте Майкла Калви неправильным

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", должен быть освобожден под залог. Об этом журналистам сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Мы будем настаивать на изменении Калви меры пресечения. Для Калви, у которого порядка 100 тыс. рабочих мест в тех компаниях, которые он представляет, серьезная угроза уйти от управления - вся верхушка срезана. Поэтому тут нужен не домашний арест, а какие-то другие меры [пресечения], чтобы он имел возможность по-прежнему ими [компаниями] управлять. В этой связи мы будем предлагать залоги, и для этого у нас создан залоговый фонд, который базируется на тех средствах, которые будут собирать предприниматели и формировать [сумму залога]", - рассказал он.

Как считает Титов, мера пресечения для Калви в виде заключения под стражу принята судом неправильно. "Мы будем всячески стремиться к тому, чтобы суд принял решение о залоге. Если мы считаем, что Калви такой американец- капиталист, то капиталист никогда не убежит от своего залога", - отметил уполномоченный.

Он также напомнил, что апелляционная жалоба на избрание ареста Калви будет рассмотрена в Мосгорсуде в четверг. "Сегодня апелляция оставлена без изменений одним из фигурантов с формулировкой, что они могут убежать в американское посольство, хотя они глубоко российские граждане эти люди", - резюмировал Титов.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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