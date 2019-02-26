Титов считает, что основатель фонда Baring Vostok должен быть отпущен под залог

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", должен быть освобожден под залог. Об этом журналистам сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы будем настаивать на изменении Калви меры пресечения. Для Калви, у которого порядка 100 тыс. рабочих мест в тех компаниях, которые он представляет, серьезная угроза уйти от управления - вся верхушка срезана. Поэтому тут нужен не домашний арест, а какие-то другие меры [пресечения], чтобы он имел возможность по-прежнему ими [компаниями] управлять. В этой связи мы будем предлагать залоги, и для этого у нас создан залоговый фонд, который базируется на тех средствах, которые будут собирать предприниматели и формировать [сумму залога]", - рассказал он.

Как считает Титов, мера пресечения для Калви в виде заключения под стражу принята судом неправильно. "Мы будем всячески стремиться к тому, чтобы суд принял решение о залоге. Если мы считаем, что Калви такой американец- капиталист, то капиталист никогда не убежит от своего залога", - отметил уполномоченный.

Он также напомнил, что апелляционная жалоба на избрание ареста Калви будет рассмотрена в Мосгорсуде в четверг. "Сегодня апелляция оставлена без изменений одним из фигурантов с формулировкой, что они могут убежать в американское посольство, хотя они глубоко российские граждане эти люди", - резюмировал Титов.