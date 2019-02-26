Заблудившихся в горах Сербии россиян спасли

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Трое граждан России, которые во вторник во второй половине дня заблудились в горах Копаоник на юге Сербии, спасены. Соответствующее заявление Горной службы спасения Сербии приводит телеканал RTS.

"После трех часов поисков Горная служба спасения обнаружила место, где они находились. Лыжники нашли дом, в котором ожидали помощи. До них нельзя было добраться на снегоходах из-за условий рельефа, но нам удалось дойти пешком. Все потерявшиеся чувствуют себя хорошо, кроме того, что были сильно испуганы", - цитирует спасателей телеканал.

Информация об исчезновении трех российских лыжников - двух юношей и девушки - поступила во вторник вечером. Как сообщили спасатели, туристы катались на спуске Гобеля, но по непонятным причинам свернули с трассы. После этого их следы терялись.

Сербские спасатели вели активные поиски, обследуя горные районы, прилегающие к месту исчезновения.