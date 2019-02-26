Брат Пола Уилана считает, что американец ограничен в контактах

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана утверждает, что находящемуся в "Лефортово" Полу не разрешены телефонные звонки и переписка, а также что он не переведен под домашний арест. Он потребовал от Госдепартамента принять меры по защите прав брата. Об этом Дэвид Уилан сообщил во вторник в материале, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

Следователи, по его утверждению, "не разрешают Полу поддерживать контакты", в частности, не разрешают телефонных звонков и личных писем. Ему "также не предоставлена возможность находиться под домашним арестом, несмотря на то, что место для его пребывания предложено адвокатом". "В отношении сотрудников американского консульства, - добавил он, - также действуют ограничения в том, что и как они могут сообщать Полу. Это означает, что он не может получить полномасштабную консульскую помощь".

"Госдепартаменту США пора принять меры для защиты прав Пола и потребовать от российского правительства освобождения Пола", - написал он в заключение.