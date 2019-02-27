Суд арестовал директора филиала структуры "Газпрома" в Ставрополе по делу о хищении газа

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 24 апреля еще одного фигуранта в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении газа у ПАО "Газпром" на 30 млрд рублей - и.о. директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Валешной меру пресечения в виде ареста до 24 апреля", - сказала судья Елена Ленская.

В среду суд отложил рассмотрение аналогичного ходатайства следователя в отношении очередного фигуранта по делу - замгенерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова в связи с неявкой его адвоката.

В ходе судебного заседания следователь заявил о том, что Валешной необходимо избрать меру пресечения в виде ареста. "Подозрения в ее отношении подкреплены свидетельскими показаниями, она может скрыться или каким-то другим способом препятствовать следователю. Прошу избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде ареста до 24 апреля", - сказал следователь.

Прокуратура не поддержала ходатайство следственных органов. "Мы ознакомились с ходатайством следователя, хочу отметить, что надзорный орган не может согласится с доводами и ходатайством следственных органов. Считаем, что избрание в ее отношении меры пресечения в виде домашнего ареста будет достаточно", - сказал прокурор.

Валешная также попросила назначить ей меру пресечения в виде домашнего ареста. "Я прошу не арестовывать меня, прошу отправить под домашний арест", - сказала Валешная.

Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, по данным следствия, Борсов и Валешная давали указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" и метеорологам ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" получать наличные денежные средства от представителей промышленных и других предприятий, потребляющих природный газ, который поставлялся на предприятия в обход приборов учета газа. При этом указания о конкретных потребителях газа поступали Борсову от Рауля Арашукова с 2015 года. Валешной же давал такие указания директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев. Противоправные действия она совершала с 2016 года по январь 2019 года, сказала представитель СК.

В рамках этого уголовного дела в 22 населенных пунктах Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана прошли свыше 70 обысков у подозреваемых и на предприятиях - потребителях природного газа, следствием выявляются факты незаконных врезок в трубопроводы, поставок газа в обход приборов учета, отметила представитель СК.

Кроме того, по данным СК, были проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на наличие возможных коррупционных связей с фигурантами дела Арашуковых.