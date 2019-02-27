Более 70 человек остаются в ПВР в Воркуте из-за сильной метели

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /ТАСС/. Воркутинская кольцевая автодорога - единственная связь заполярного города Воркута в Республике Коми с поселками и угольными шахтами - остается перекрытой для любых видов транспорта из-за сильной метели. В семи пунктах временного размещения находятся 74 человека, кто не смог вернуться с работы домой, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Воркуты.

Ранее Главное управление МЧС РФ по региону объявило в Воркутинском районе штормовое предупреждение на 27 февраля в период с 12:00 до 22:00 из-за сильной метели и ветра. Утром в среду в городе были отменены занятия для школьников всех классов и студентов первых-вторых курсов профессиональных учебных заведений. В связи с дальнейшим ухудшением обстановки во избежание ЧП с 15:00 мск перекрыта кольцевая автодорога.

"Кольцевая автодорога по-прежнему закрыта для проезда, прогнозов по возобновлению движения пока нет. В пунктах временного размещения по данным на 20:00 мск находятся 74 человека. В целом обстановка в городе спокойная, ЧП в связи с непогодой не зафиксированы", - сказали в ЕДДС.

Непогода не повлияла на работу воркутинского аэропорта, поскольку в среду нет рейсов, полеты из Воркуты в Сыктывкар и обратно выполняются по вторникам и четвергам. В штатном режиме работает и железнодорожный вокзал.

По информации ЕДДС, метель продолжится и ночью. В ночь на 28 февраля ожидается снег, метель, видимость 100-300 м, ветер с порывами до 25 м/с. В четверг днем - небольшой снег, слабая метель, видимость 2-4 км, временами 1-2 км, ветер в первой половине дня - до 18м/с.