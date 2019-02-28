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Горение на газопроводе в Рязанской области прекращено

Авария произошла за пределами населенного пункта

ТАСС, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб прекратили горение на месте прорыва магистрального газопровода в Рязанской области. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

"В 16:30 мск горение прекращено. На месте работают семь единиц техники, 19 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 15:10 мск в районе села Троицкое Сараевского района поступила информация о порыве магистрального газопровода с последующим возгоранием, пострадавших нет. Угрозы нарушения жизнедеятельности и распространения огня нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления, авария произошла за пределами населенного пункта.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго, возгорание произошло на 363-м км магистрального газопровода "Петровск - Елец" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Москва") диаметром 1200 мм. Последствий для потребителей нет. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

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