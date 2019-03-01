СК возбудил дело после смерти девочки в приемном покое больницы под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело после смерти 15-летней девочки в приемном покое ГБУЗ "Психиатрическая больница Калининградской области номер два". Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

Сообщение о смерти девочки поступило в правоохранительные органы 21 февраля. Проверкой, проведенной по данному факту, установлено, что в начале февраля ребенка доставили в детскую областную больницу Калининградской области, где ему был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. 21 февраля девочку направили на госпитализацию в психиатрическую больницу №1 Калининградской области, откуда после обследования несовершеннолетнюю перенаправили в лечебное заведение в поселке Прибрежном, где она умерла.

Согласно данным, полученным в ходе производства судебно-медицинской экспертизы, девочка умерла сердечной недостаточности. "В ходе расследования уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом проверить, своевременно ли и в должном ли объеме была оказана медицинская помощь и проведено лечение ребенка в указанных лечебных учреждениях на всех этапах", - отмечается в сообщении регионального СУ СК. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и выявление лиц, причастных к смерти ребенка.

Ранее в калининградской областной прокуратуре ТАСС сообщили, что в связи с гибелью ребенка ведомство проводит проверку в части "исполнения законодательства об охране здоровья в лечебных учреждениях", где он проходил лечение. Региональный минздрав начал ведомственную проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе областного правительства. "Инициировано проведение проверки в рамках ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи, в ходе которой будет также дана объективная оценка действиям врачей подведомственных организаций на каждом этапе оказания медицинской помощи пациенту", - привели в пресс-службе слова и.о. министра здравоохранения области Елены Семеновой.