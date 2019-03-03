Пожар на судне на юге Москвы локализован

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожар на судне площадью 200 кв. м на юге столицы локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМЧС по Москве в воскресенье.

"По прибытию подразделений установлено, что происходит возгорание деревянного однопалубного судна на площади 200 кв. м. Принятыми мерами в 13:32 мск локализовано возгорание", - сказал собеседник.

По его словам, на месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения.

Сведения о пострадавших в результате происшетсвия не поступали.

Ранее сообщалось, что на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода по адресу Речников, 7 произошло возгорание монтажного судна, из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня. К месту выехали 25 пожарных расчетов и многоцелевой пожарно-спасательный корабль МЧС "Полковник Чернышев.