Пожар на судне на юге Москвы потушен

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пожар на судне площадью 200 кв. м на юге Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Принятыми мерами в 13:32 мск возгорание локализовано, в 13:57 мск - ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на улице Речников, 7, на территории Московского судостроительного и судоремонтного завода произошло возгорание судна на площади 200 кв. м. На место происшествия выехало около 25 пожарных расчетов. В результате происшествия пострадавших нет.