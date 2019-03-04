Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших из-за торнадо в Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне проверяет, имеются ли россияне среди тех, кто пострадал в воскресенье из-за торнадо в американском штате Алабама. Об этом сообщили в Twitter дипмиссии.

"Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с офисом шерифа и экстренными службами округа Ли (Алабама) по вопросу о наличии российских граждан среди пострадавших от торнадо в штате Алабама", - отметили дипломаты.

Ранее шериф округа Ли Джей Джонс сообщил в эфире телеканала CNN, что, по данным местных властей, из-за торнадо погибли не менее 14 человек, в их числе несовершеннолетние. По словам Джонса, имеются также пострадавшие.

Как информировал ранее местный филиал телеканала NBC, в округе Ли были замечены не менее двух смерчей. Поступали также сообщения о торнадо в соседнем с Алабамой штате Джорджия.