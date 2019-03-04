Следствие выявило новые эпизоды в деле соучредителя кировского завода Яфаркина

КИРОВ, 4 марта. /ТАСС/. Следствие выявило новые эпизоды в деле одного из учредителей "Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонида Яфаркина, его подозревают в легализации добытых преступным путем 85 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В отношении Яфаркина следствие ранее возбудило уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, в 2014 году он похитил путем обмана 2 млн рублей у одного из предпринимателей Кирова, также, будучи соучредителем КЗОРС, в 2017 году Яфаркин вывел из состава имущественного комплекса завода два земельных участка по заниженной стоимости на подконтрольное ему юридическое лицо, а в последующем реализовал участки за 120 млн рублей одной из строительных компаний города.

"Установлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Так, в 2017 году Яфаркин создал ООО "8К" через подставное лицо, подконтрольное и аффилированное ему <...> желая легализовать свой преступный доход <...> Яфаркин заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащего ему недвижимого имущества в адрес подконтрольного ему же ООО "8К", при этом значительно завысив рыночную стоимость имущества. В результате на личный расчетный счет Яфаркина поступила часть денежных средств, являющихся преступным доходом, в размере более 85 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, добытых в результате совершения преступления")", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что расследование всех уголовных дел продолжается, они соединены в одно производство.

Ранее следствие возбудило уголовное дело из-за мошеннических действий при продаже участка земли в парке Победы в Кирове. По данным следствия, в 2005-2006 годах КЗОРС взял в аренду земельный участок в парке для строительства спортивно-оздоровительного комплекса, затем категорию участка изменили с земель "рекреационного назначения" на "зону общественно-деловую" с возможностью жилищного строительства. В 2014 году на территории построили спортивно-оздоровительный комплекс, в 2015 году КЗОРС зарегистрировал право собственности на здание, после чего выкупил за 338 тыс. рублей (ниже кадастровой стоимости) участок, на котором располагался спортивный комплекс, и прилегающую к нему территорию площадью 4,3 га, уточнили в ведомстве. Ущерб городу, по данным следствия, составил не менее 9 млн рублей.

Яфаркин заключен под стражу.