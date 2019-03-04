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В Москве полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на двух граждан Ирана

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана на территории гостиницы в районе Сокольники в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанным оказался соотечественник потерпевших - Ранджбар Мозаммадмахди Намедриза, 1988 года рождения. Он ранил своих соотечественников ножом в ходе ссоры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 2 марта на территории гостиницы, расположенной на перекрестке улиц Сокольнический Вал и Проектируемый проезд № 570. Пострадавшие госпитализированы.

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