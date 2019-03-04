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В СК сообщили, что двухлетний ребенок погиб от падения с высоты

Ранее на Большой Черемушкинской улице нашли мальчика с травмой головы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Двухлетний мальчик, который был обнаружен на Большой Черемушкинской улице в Москве, погиб от падения с высоты. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Возле жилого дома, расположенного по улице Большая Черемушкинская в Москве, обнаружен малолетний мальчик с травмами, характерными при падении с высоты. Прихожие незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, однако несмотря на оказанную помощь мальчик скончался от полученных травм", - сказала Иванова.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее источник в медицинских службах столицы сообщил, что на Большой Черемушкинской улице прохожие обнаружили двухлетнего мальчика с травмой головы и занесли его в офис одной из организаций, расположенной неподалеку, вызвав скорую помощь. Однако ребенок скончался до прибытия врачей.

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