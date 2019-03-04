В Москве двухлетний ребенок с травмой головы умер на улице до приезда врачей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прохожие в понедельник нашли двухлетнего мальчика с травмой головы на Большой Черемушкинской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах столицы.

"Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице. Прохожие обнаружили двухлетнего мальчика с травмой головы и занесли его в офис одной из организаций, расположенной неподалеку. На место выехала скорая помощь, однако ребенок скончался до прибытия врачей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи передадут все материалы о происшествии в правоохранительные органы.