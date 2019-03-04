Суд 7 марта вынесет приговор обвиняемому в коррупции экс-мэру Нижнего Новгорода

ТАСС, 4 марта. Нижегородский районный суд 7 марта вынесет приговор экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, обвиняемому в получении взятки и соучастии в похищении человека. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

"Оглашение приговора состоится 7 марта в 10:00 мск", - отмечается в сообщении.

Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (пункты "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ) и соучастии в похищении человека (пункты "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Прокурор просил назначить Сорокину 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 460,8 млн рублей.

В 2005-2010 годах Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, с 2010 по 2015 год - главой города; в 2016 году избран в законодательное собрание Нижегородской области, в марте 2018 года сложил полномочия депутата.