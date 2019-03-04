Пассажиров приземлившегося в Анадыре самолета AirChina обеспечили всем необходимым

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Пассажиры совершившего вынужденную посадку в Анадыре самолета авиакомпании AirChina, следовавшего по маршруту Пекин - Лос-Анджелес, размещены в зоне международных перелетов и VIP-зале аэропорта. Для них организовано питание и питье, сообщили журналистам во вторник в правительстве Чукотского округа.

"В настоящий момент все пассажиры размещены в здании аэропорта, в зоне международных перелетов и VIP-зале. Для них организовано питание и питье. На месте находятся медики, но за медицинской помощью пассажиры не обращались, никто не пострадал. Кроме этого, в аэропорту работают четыре переводчика - с английского и китайского языков", - сообщили в правительстве региона.

Там добавили, что губернатор Чукотки Роман Копин распорядился подготовить гостиницы и транспорт на случай необходимости размещения пассажиров. Организовано взаимодействие с пограничной и таможенной службами.

"Пожар на борту самолета не подтвердился. По договоренности Росавиации с авиакомпанией, резервный самолет должен прибыть в аэропорт Анадыря в 17:00 по местному времени (8:00 мск)", - сообщили в правительстве.

Boeing 777 авиакомпании Air China рейсом Пекин - Лос- Анджелес совершил в ночь на вторник вынужденную посадку в аэропорту Анадыря. В полете экипаж сообщил о срабатывании пожарной сигнализации в багажном отсеке и принял решение произвести экстренную посадку. По данным экипажа, на борту находились 188 пассажиров. Никто из них не пострадал.

По решению экипажа, эвакуация пассажиров из самолета осуществлялась по бортовым аварийным надувным трапам.