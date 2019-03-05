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Число жертв обрушения шахты в Индонезии возросло до 13

Точное число людей, которые находятся под завалами, неизвестно

ТАСС, 5 марта. Не менее 13 человек погибли в результате обрушения шахты в центральной части Индонезии. Об этом во вторник сообщило агентство Antara.

Ранее сообщалось о девяти погибших и 19 пострадавших.

Как отмечает агентство, точное число людей, остающихся под завалами, неизвестно. В понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий сообщал, что под завалами могут находиться до 100 человек.

Трагедия произошла в округе Болаанг-Монгондоу провинции Северный Сулавеси 26 февраля. В результате оползня на незаконном золотодобывающем руднике обрушились поддерживающие конструкции.

Теги
Индонезия
Во власти стихии. На США обрушился сильнейший торнадо
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