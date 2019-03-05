Стрелявший в сверстников на Кубани школьник мог вымогать у них деньги

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/ Подросток, стрелявший в сверстников в станице Ахтанизовская Темрюкского района Краснодарского края, по предварительным данным, вымогал у них деньги. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе районной администрации.

Ранее сообщалось, что 15-летний ученик местной школы 4 марта открыл стрельбу из пневматического оружия. Пятеро подростков получили травмы мягких тканей.

"По предварительной информации, подросток требовал деньги у учащихся школы в районе продуктового магазина, куда они выбежали во время перемены. А выстрелы произвел, получив отказ от детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ученик не присутствовал 4 марта на двух первых уроках в школе. На большой перемене директор и завуч узнали о наличии оружия у учащегося. Ученик отказался отдать оружие, в школу вызвали его мать.