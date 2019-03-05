{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Около 150 человек эвакуировали из Люблинского суда Москвы из-за сообщения об угрозе взрыва

Здание проверяют специалисты экстренных служб

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 150 человек эвакуированы из Люблинского районного суда в Москве из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил в Люблинский суд Москвы сообщение по электронной почте об угрозе взрыва. На место прибыли представители экстренных служб. Проводится проверка здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - сказал собеседник агентства. Ранее в суде сообщили об эвакуации около 60 человек из-за анонимного сообщения о минировании.

Во вторник аналогичные сообщения поступили в бизнес-центры "Даниловская мануфактура" и "Фабрика Станиславского". Проверка этих учреждений завершена, угроза оказалась ложной.

В последние несколько недель неизвестные разослали по адресам ряда образовательных учреждений, бизнес-центров и иных организаций в Московском регионе сообщения о якобы заложенных там взрывных устройствах. Ни одна из угроз не подтвердилась.

"В новость были внесены изменения (15:31 время мск) — уточнено количество эвакуированных". 

Теги
Россия
Лев растерзал владельца частного питомника хищников в Чехии
Местные жители ранее просили закрыть зверинец
Читать полностью