Прокуратура Латвии обжаловала оправдательный приговор защитнику прав русскоязычных

ТАСС, 6 марта. Прокуратура Курземского судебного округа Латвии обжаловала оправдательный приговор, который ранее Курземский районный суд вынес в отношении одного из лидеров латвийского правозащитного движения "Русская заря" Иллариона Гирса по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Об этом в среду помощница председателя Курземского районного суда Велга Лука сообщила агентству LETA .

Согласно сообщению, прокуратура округа опротестовала приговор, дело передано в Курземский окружной суд. Там оно было получено 5 марта, однако решение о его рассмотрении пока не принято, указала консультант Курземского окружного суда Айга Лаугале.

В декабре Курземский районный суд Латвии признал невиновным и оправдал одного из лидеров латвийского правозащитного движения "Русская заря" Иллариона Гирса по предъявленному ему обвинению в разжигании межнациональной розни.

Полиция безопасности (ПБ) Латвии ранее возбудила против Гирса уголовное дело в связи со статьей, которую он опубликовал в 2014 году на своем сайте. Гирс претензии в свой адрес назвал "политически мотивированными". Всего ПБ завела против него три разных уголовных дела.

Гирс занимается защитой прав русскоязычного населения и проживающих в Латвии неграждан. Он также входил в число организаторов состоявшегося в феврале 2012 года общенационального референдума по вопросу предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии. Большинство граждан республики тогда не поддержали эту инициативу.

В мае 2016 года Гирс заявил, что переехал жить в Россию, а позже сообщил, что запросил и получил политическое убежище в РФ.