Полиция возбудила дело после ДТП с 14 пострадавшими в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" после ДТП на 119-м километре автодороги "Кола" в Ленинградской области, где погиб один человек и 14 пострадали. Об этом журналистам в среду сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"По факту аварии ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии", - сказали в управлении.

Столкновение автомобиля Renault и рейсового автобуса произошло в среду около 11:00 мск. Из-за удара автобус, ехавший из Тихвина в Петербург, изменил траекторию движения и врезался в несколько припаркованных на обочине машин. В результате аварии погибла 53-летняя пассажирка Renault, водители иномарки и автобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Также различные травмы получили еще три пассажира легкового автомобиля и девять пассажиров автобуса, в том числе 16-летняя девочка.

Ранее главврач Волховской больницы Петр Макаревич сообщил журналистам, что среди госпитализированных есть иногородние.