В Ленинградской области 11 человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки

ТАСС, 6 марта. Один человек погиб, 11 пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в Госавтоинспекции России.

"По предварительной информации, в 11:00 мск на 119-м километре автодороги "Кола" водитель автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Tiger. В результате ДТП один человек погиб, одиннадцать человек пострадали, в том числе семь пассажиров автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибла женщина. По словам главы администрации Волховского района Владимира Иванова, среди пострадавших есть ребенок, девочка полутора лет. В Волховской межрайонной больнице сообщили агентству, что пострадавшие в аварии начали поступать в учреждение. По данным ГУ МЧС по Ленобласти, движение по трассе осуществляется в штатном режиме.