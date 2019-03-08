Каракас остается без света около 13 часов

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Каракас остается без света, информация об отсутствии электроэнергии поступает из других частей страны. Об этом сообщает корреспонедент ТАСС.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

В пятницу утром в Каракасе по-прежнему не работала система уличного освещения, а в домах не было света. Таким образом, электричество отсутствует уже около 13 часов. Общественные здания - больницы, аэропорт, гостиницы - продолжают функционировать за счет резервных источников питания. Водоснабжение работает в обычном режиме.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, на дорогах города достаточно оживленное автомобильное движение.

Между тем, в социальных сетях пользователи сообщают о том, что в других регионах страны также по-прежнему отсутствует электричество. У многих уже перестали работать телефоны, поэтому выйти на связь с людьми достаточно сложно.

Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света. Об этом сообщает телеканал Telesur со ссылкой на исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

"Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками- империалистами", - сообщает телеканал.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

В новость были внесены изменения (14:40 мск) - добавлено сообщение правительства в 5-6 абзацах