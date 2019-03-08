Полиция задержала троих участников столкновений в ходе марша женщин в центре Киева

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Полиция Киева задержала троих мужчин, которые пытались устроить драку в связи с организацией украинскими феминистками марша женщин. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской полиции.

"Во время сбора участников [марша] между их представителями возник конфликт. Сотрудники правоохранительных органов оперативно вмешались и предотвратили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений", - сказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что продолжают сопровождать участников марша женщин во избежание новых провокаций.

Ранее в пятницу тысячи сторонников идеи гендерного равенства собрались на Михайловской площади в центре Киева, чтобы принять участие в организованном феминистками марше женщин, приуроченном к Международному женскому дню. В противовес им собрались и представители ультраправых украинских организаций, так как не согласны с их лозунгами и настаивают на том, что в обществе должны главенствовать традиционные семейные ценности. Последние вели себя агрессивно и пытались устроить провокации, однако их оттеснила полиция.