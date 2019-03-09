В Коломне ликвидировали пожар в жилом доме

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Коломне в Московской области, где пострадали пять человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 11:45 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве, добавив, что площадь возгорания составила 10 кв. м.

По данным главка, пострадали пять человек: один получил ожоги, еще четверо отравились продуктами горения. Все они направлены в коломенскую ЦРБ.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пожарные спасли 16 человек из этого дома.