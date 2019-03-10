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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Посольство РФ: россиян на борту разбившегося в Эфиопии Boeing не было

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров уточнил, что, по крайней мере, в московском офисе Ethiopian Airlines билеты на этот рейс россиянам не продавали

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Московский офис Ethiopian Airlines не продавал билеты на разбившийся в воскресенье Boeing 737, следовавший в Найроби, россияне их не приобретали. Об этом сообщил по телефону корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Эфиопии Рашид Умяров.

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"Ethiopian Airlines пока не опубликовала список погибших, но, по не подтвержденной пока информации, россияне не приобретали билеты на этот рейс. По крайней мере, в московском офисе их не продавали, по некоторым косвенным данным, россиян на борту самолета не было", - отметил российский дипломат.

Авиакатастрофа, в результате которой погибли 157 человек, произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от Аддис-Абебы. На борту Boeing 737 находились граждане 33 стран (149 пассажиров и восемь членов экипажа).

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ЭфиопияРоссияКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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