В Boeing пока не комментируют техсостояние разбившегося в Эфиопии самолета

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing пока не может ничего добавить к своему заявлению о готовности оказать Эфиопии техническую поддержку в связи с катастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Такой ответ дали в воскресенье на запрос корреспондента ТАСС в пресс-службе Boeing.

"Все, что у нас есть для вас, это наше заявление", - говорится в сообщении авиастроительной корпорации, поступившем в ответ на направленный запрос о техническом состоянии и вероятных нареканиях к модели Boeing 737 Max 8. В пресс-службе рекомендовали следить за официальными заявлениями, которые будут размещаться на сайте корпорации.

Местные СМИ обращают внимание на то, что это вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла атаки, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

Авиакатастрофа в Эфиопии произошла в воскресенье утром в 60 км к юго-западу от столицы Аддис-Абебы. По данным авиаперевозчика, погибли все 157 человек, находившиеся на борту, в том числе три гражданина РФ.