Госдеп выясняет судьбу американцев, возможно находившихся на борту эфиопского лайнера

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты осведомлены о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии и взаимодействуют с правительством страны, а также авиаперевозчиком для выяснения судьбы американцев, вероятно находившихся на борту разбившегося лайнера. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, размещенном в воскресенье в Twitter .

"Госдепартамент США в курсе катастрофы рейса ET302 "Эфиопских авиалиний" сегодня утром. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем, кто оказался затронут этой трагедией. Наши посольства в Аддис-Абебе (Эфиопия) и Найроби (Кения) работают с правительством Эфиопии и "Эфиопскими авиалиниями" для оказания поддержки, а также выясняют судьбу американцев, вероятно находившихся на борту. Мы свяжемся с семьями затронутых американцев напрямую", - сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве пока не подтвердили корреспонденту ТАСС, были ли среди пассажиров лайнера граждане США. "Мы проверяем эту информацию, сейчас нам нечего объявить по этому поводу", - отметил представитель Госдепартамента.

Жертвами крушения самолета, который в воскресенье выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби, стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди них, по уточненным данным авиакомпании, восемь граждан США. Всего в результате трагедии погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян.