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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Boeing направляет экспертов в Эфиопию для расследования авиакатастрофы

Ранее служба отслеживания авиаперелетов Flightradar24 сообщила, что "после взлета самолета скорость набора высоты была нестабильной"

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing направляет в Эфиопию группу своих специалистов для участия в расследовании обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Boeing в заявлении, размещенном на сайте компании.

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"Группа технических специалистов Boeing отправится к месту катастрофы для того, чтобы оказать техническое содействие в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США", - говорится в заявлении.

Служба отслеживания авиаперелетов Flightradar24 в воскресенье в Twitter отметила, что, согласно имеющимся данным, "после взлета самолета скорость набора высоты была нестабильной".

В воскресенье утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы произошло крушение лайнера Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, который выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным авиакомпании, в результате трагедии погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

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ЭфиопияСШАКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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