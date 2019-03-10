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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Посольство США подтвердило, что американцы были на борту разбившегося в Эфиопии лайнера

В диппредставительстве сообщили, что работают над тем, чтобы установить их личности

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американские граждане находились на борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего катастрофу в воскресенье в центральной части Эфиопии. Об этом сообщило в Twitter посольство США в Эфиопии.

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"Мы понимаем так, что американские граждане находились на борту этого самолета, и мы работаем над тем, чтобы установить их личности. Мы находимся на связи с правительством Эфиопии и с Ethiopian Airlines с целью оказать им любую возможную помощь", - говорится в сообщении.

Госдепартамент США ранее информировал, что осведомлен о катастрофе и взаимодействует с правительством Эфиопии, а также авиаперевозчиком для выяснения судьбы американцев, вероятно находившихся на борту разбившегося лайнера.

Жертвами крушения самолета, который в воскресенье выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби, стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди них, по уточненным данным авиакомпании, восемь граждан США. Всего в результате трагедии погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

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ЭфиопияСШАКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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