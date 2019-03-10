Госдепартамент подтвердил, что в результате катастрофы в Эфиопии погибли американцы

"Госдепартамент приносит соболезнования всем, кого затронула катастрофа рейса ET302 "Эфиопских авиалиний" сегодня утром. Мы можем подтвердить, что среди жертв есть американские граждане", - сказал он. При этом представитель внешнеполитического ведомства отказался называть число погибших граждан США. "Из уважения к семьям [погибших] мы не будем сообщать дополнительные подробности о жертвах", - добавил он.

Жертвами крушения самолета, который в воскресенье выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби, стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Всего в результате трагедии погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян.