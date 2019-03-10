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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Госдепартамент подтвердил, что в результате катастрофы в Эфиопии погибли американцы

При этом представитель ведомства не стал называть число погибших граждан США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Американские граждане погибли в результате катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в центральной части Эфиопии. Это подтвердил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США.

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"Госдепартамент приносит соболезнования всем, кого затронула катастрофа рейса ET302 "Эфиопских авиалиний" сегодня утром. Мы можем подтвердить, что среди жертв есть американские граждане", - сказал он. При этом представитель внешнеполитического ведомства отказался называть число погибших граждан США. "Из уважения к семьям [погибших] мы не будем сообщать дополнительные подробности о жертвах", - добавил он.

Жертвами крушения самолета, который в воскресенье выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби, стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Всего в результате трагедии погибли граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

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ЭфиопияСШАКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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