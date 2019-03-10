ООН выясняет личности своих сотрудников, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии

ООН, 10 марта. /ТАСС/. ООН работает с властями Эфиопии, чтобы выяснить, кто из сотрудников всемирной организации находился на борту разбившегося в этой стране самолета. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По словам представителя, ООН "находится в контакте с эфиопскими властями и тесно взаимодействует с ними для установления деталей относительно сотрудников ООН, которые погибли в этой трагедии".

"Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] глубоко опечален трагической гибелью людей в сегодняшней авиакатастрофе близ Аддис-Абебы, - сказал Дюжаррик. - Он выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших, в том числе штатных сотрудников ООН, а также соболезнует правительству и народу Эфиопии".

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.