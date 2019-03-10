Суд в Петербурге начинает рассмотрение дела о теракте в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд в понедельник на выездном заседании в Петербурге проведет первое заседание по существу по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

"Московский окружной военный суд вынес постановление о назначении выездного судебного заседания по существу дела на 11 марта 2019. Слушания будут проходить в Ленинградском окружном военном суде", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро два взрывных устройства, которые ранее изготовили члены террористического сообщества. Одну бомбу он поместил на платформе станции "Площадь Восстания", устройство было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято, поэтому взрыв на этой станции не произошел. После этого злоумышленник в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" привел в действие второе взрывное устройство, погибли 15 человек, еще 67 пострадали.

Под следствием находятся предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов и возможные соучастники преступления Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азизов и Мухамадюсуп Эрматов.

Им вменяется участие в террористическом сообществе, теракте, содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и незаконном обороте взрывных устройств.

Следствие также считает, что члены преступной группы готовились совершить другой теракт в общественном месте Санкт-Петербурга. Для этого в апреле 2017 года они изготовили взрывное устройство, но совершить теракт не смогли, так как самодельную бомбу обнаружили и изъяли по месту проживания фигурантов при их задержании 5 апреля. Расследованием уголовного дела занималось Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.